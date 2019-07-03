القبض على شخصين وبحوزتهما نصف كيلو حشيش في الظاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

نجحت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، في القبض على شخصين لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار بمنطقة الظاهر.

وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء محمد عبد الله مدير إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، من ضبط "أحد الأشخاص– مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وآخر - مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ مدينة نصر - سبق اتهامه في قضية "مخدرات"، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الظاهر مستقلين سيارة "ملك وقيادة المتهم الأول"، وبحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش وزنت 550 جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما ، والسيارة لسهولة التنقل بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحالهما اللواء أشرف الجندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إلى النيابة لمباشرة التحقيق.