الخميس.. الجنايات تنظر طلب التحفظ على أموال متهمي "تحالف الأمل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تنظر الدائرة الخامسة جنايات المنعقدة بعابدين، غدًا الخميس، طلب النائب العام التحفظ على أموال متهمي قضية "تحالف الأمل" و19 شركة وكيانا اقتصاديا.

وأمر النائب العام، بالتحفظ على أموال المتهمين بقضية "خلية الأمل" والمحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، كما أمر بالتحفظ على أموال 19 شركة وكيانًا اقتصاديًا تقودها قيادات إخوانية متورطة في القضية.

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وأبرز المتهمين في القضية هم: "مصطفى عبدالمعز عبدالستار أحمد" و"أسامة عبدالعال محمد العقباوي" و"أحمد عبدالجليل حسين الغنام" و"عمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطي" و"حسام مؤنس محمد سعد" و"زياد عبدالحميد زكي العليمي" و"هشام فؤاد محمد عبدالحليم" و"حسن محمد حسن بربري".

وأحبطت وزارة الداخلية، مخططًا لقيادات الجماعة الإرهابية لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو، وتحديد واستهداف 19 كيانًا اقتصاديًا قيمتها 250 مليون جنيه، للإنفاق على ذلك المخطط.

وأوضحت وزارة الداخلية -في بيان لها - أنه في إطار جهود وزارة الداخلية لإجهاض تحركات جماعة الإخوان الإرهابية الهدامة، تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل" والتي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإيثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولًا لإسقاطها تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.