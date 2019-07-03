ضبط 3 أشخاص لحيازتهم أسلحة نارية بقصد الإتجار في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، القبض على 3 أشخاص بحيازتهم أسلحة نارية بقصد الإتجار، بمنطقة المطرية.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط 3 أشخاص "سبق إتهام إثنين منهم في قضيتي "سلاح بدون ترخيص- مخدرات"، حال استقلالهم سيارة بدون تراخيص وبداخلها (بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش - مبلغ مالي - 3 هاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترف اثنان منهم بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الاتجار، وأضافا بتحصلهما على الأسلحة النارية من أحد الأشخاص بمنطقة سرياقوس بالقليوبية "جارى تحديده وضبطه"، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وبمواجهة المتهم الثالث أيد ما جاء بأقوال المتهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.