النائب العام: تضافر الجهود العربية سينجح في تجفيف منابع تمويل الجرائم المنظمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أكد النائب العام المستشار نبيل صادق، أن ظاهرة الجريمة المنظمة والإرهاب تؤثر على استقرار وأمن الشعوب.

وقال المستشار "صادق" خلال كلمته في فعاليات اجتماع جمعية النواب العموم العرب، اليوم الأربعاء، إن التعاون بين هيئات الادعاء العرب سيكون درءًا للجريمة بشكل عام، والجريمة المنظمة العابرة للحدود بشكل خاص.

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وأضاف المستشار نبيل صادق، نعمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب من جذوره، مشيرًا إلى أن جمعية النواب العموم تدعم التعاون بين الدول الاعضاء في مواجهة ظاهرة الجريمة المنظمة.

وأوضح أن التعاون القضائي بين هيئات الادعاء العرب سيكون الحل الأمثل لمواجهة ظواهر الإرهاب والجريمة، مشددًا على أن ظاهرة الجريمة والإرهاب التي يعاني منها البلاد تقف عائق في سبيل التقدم والازدهار ولا يمكن مواجهتها إلا بـ"اتفقنا" و"تعاوننا".

وقال إن الخطة المستقبلة لجمعية نواب العموم العرب التي سيتم صياغتها، ستقوم أولوياتها احتياجات هيئات الادعاء العام في المنطقة، والنهوض لمنع الجريمة، وتعزيز سبيل التعاون، والتأكيد على عمق العلاقات بين البلاد العربية.