أخبار مصر | رئيس الوزراء: مصر والأردن تربطهما علاقات استراتيجية متنامية

رحب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بنظيره الأردني الدكتور عمر الرزاز، والوفد المرافق له، مضيفا أن اللجنة المشتركة بين البلدين من أقدم اللجان بين البلاد وهذا يعكس الروابط التاريخية بين البلدين .

وأضاف في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، إن مصر والأردن تربطهما علاقات استراتيجية متنامية، وقد شهدت العلاقات الثنائية تطوراً ملحوظاً خلال الأعوام الخمسة الماضية، انعكاساً للتنسيق والتشاور بين القيادة السياسية فى البلدين.

وأكد مدبولي أن هناك حلول فورية للاستثمار بين البلدين بما يخدم مصلحة البلدين، لافتا إلى أن هناك بعض العوائق التي يعاني منها العمال المصريين بالأردن وتم حلها مع رئيس الوزراء الأردني.

وأضاف، أن هناك تصور لمشروع لإنشاء منطقة لوجستية في الأردن قريبا بما يحقق فائدة للشعبين.