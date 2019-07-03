أخبار مصر | موعد انعقاد لجان اختبارات الدورة الثانية بمعهد محاماة القاهرة الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد انعقاد لجان اختبارات الدورة الثانية بمعهد محاماة القاهرة الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسين الجمال، وإسماعيل طه، عضوا مجلس النقابة العامة للمحامين، منسقا معهد المحاماة، أن اختبارات ختام الدورة الثانية لمعهد محاماة القاهرة الكبرى سيتم إجراؤها على مدى يومي السبت والأربعاء، الموافقين ١٣ و١٧ يوليو الحالى، بواقع أربع لجان، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وعن تقسيم اللجان، قال حسين الجمال إن يوم السبت سيشهد انعقاد لجنتين، تكون الأولى لمحامي شمال القاهرة، والقاهرة الجديدة من الساعة الواحدة ظهرا حتى الثانية، بينما تنعقد اللجنة الثانية من الثالثة حتى الرابعة عصرا لمحامي جنوب القاهرة، وحلوان.

وأشار الجمال إلى أن يوم الأربعاء المقبل سيشهد عقد لجنتي اختبار لمحامي شمال وجنوب الجيزة، والقليوبية، على أن تعقد اللجنة الأولى من الساعة الواحدة ظهرا حتى الثانية لمحامي القليوبية، واللجنة الثانية للجيزة من الثالثة حتى الرابعة عصرا.

يذكر أنه كان من المقرر انعقاد اختبارات الدورة الثانية لمعهد محاماة القاهرة الكبرى الأسبوع المقبل، وجاء قرار تأجيلها أسبوعا، لانعقاد جلسة حلف اليمين يوم السبت المقبل لخريجي الجامعات المصرية.