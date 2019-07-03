أخبار مصر | "عاشور" يعتمد فريق "اتحاد المحامين المصريين" بأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عاشور" يعتمد فريق "اتحاد المحامين المصريين" بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى سامح عاشور، نقيب المحامين، بمكتبه، عددا من شباب المحامين، ممثلي "اتحاد المحامين المصريين"، وذلك لاعتماد فريق منبثق عن الكيان يضم عددا من شباب وشيوخ المهنة بأسوان.

ووافق نقيب المحامين على الطلب المقدم من ممثلي الاتحاد لاعتماد فريق بأسوان، على أن يكون مسئولة الأستاذ وائل محمد محمود، المحامي، للعمل تحت مظلة النقابة، والذي يضم عددا من شباب المحامين، وكذا شيوخ المهنة، بهدف ربط الأجيال الشابة، مستقبل النقابة، بجيل عظماء المهنة للتعاون وتبادل الخبرات، وتطوير المهنة.

مثّل الاتحاد، في لقاء النقيب العام، أمل عبد العزيز، المنسق العام، وأحمد شوشة، المستشار الفني، وأحمد عماد، المتحدث الرسمي، وأحمد رفعت، وكيل المشرف العام، ورشا أبوالمجد، مسئولة شئون العضوية، والدكتور عمرو الهواري أمين الصندوق، ومحمد أسامة، عضو الاتحاد.

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وقالت أمل عبد العزيز إن فريق محامي أسوان، المنضم حديثا للاتحاد، بعد موافقة النقيب العام، يضم أكثر من ١٠٠ محام مشتغل، مشيرة إلى أنه جار تكوين ثلاث فرق أخرى بالقليوبية، والإسكندرية، والسويس.

وتتمثل أهداف الاتحاد في زيادة الوعي، ورفع الثقافة لدى المحامين، خاصة الشباب، وتوفير الخدمات بالتعاون مع النقابة العامة، والنقابات الفرعية، والتواصل مع كبار المهنة، والاستفادة من خبراتهم، والعمل على تفعيل نصوص المحاماة الخاصة بمقاعد الشباب والمرأة في مجلس النقابة العامة، وتوحيد صفوف المحامين، ونشر الاتحاد على مستوى الجمهورية.

كما يهدف الاتحاد أيضا إلى العمل على نشر ثقافة التعامل مع الجهات القضائية والشرطة، وجميع الجهات الحكومية التي يتعامل معها المحامي، وتفعيل بروتوكول النقابة مع وزارة العدل الداخلية، ومكتب النائب العام، وشحذ طاقات الشباب في النواحي العملية والاجتماعية بتوفير دورات وندوات قانونية، ومحاكم عملية لهم.