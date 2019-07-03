أخبار مصر | الاثنين المقبل.. معهد محاماة الإسكندرية يعقد اختبارات الدورة الثانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاثنين المقبل.. معهد محاماة الإسكندرية يعقد اختبارات الدورة الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد معهد محاماة الإسكندرية، الإثنين المقبل، اختبارات لمحامي ومحاميات الجدول العام، المقيدين بالدورة الثانية لمعهد المحاماة بالنقابة، بقاعة مؤتمرات كلية الطب، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال السيد نايف، عضو مجلس النقابة العامة، إنه تم، عقد مراجعة عامة للمحامين على ما سبق شرحه، وذلك بحضور حسين الجمال وإسماعيل طه، مقررى معهد المحاماة، عضوى مجلس النقابة العامة.

يذكر أن محاضرات الدورة الثانية للمعهد تمت بمشاركة ما يزيد على ٧٠٠ محام ومحامية، وتم خلالها تسجيل الحضور والانصراف بالبصمة لعدم تجاوز النسبة المحددة للغياب.