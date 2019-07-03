أخبار مصر | رئيس الوزراء ونظيره الأردني يشهدان توقيع برتوكولات تعاون بين البلدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء ونظيره الأردني يشهدان توقيع برتوكولات تعاون بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الدكتور عمر الرزاز، رئيس مجلس الوزراء الأردني، توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين بمقر مجلس الوزراء، و تشمل التعاون فى مجالات الاستثمار والمناطق الحرة، والإسكان، والخدمة المدنية، والموانئ.

وكان قد بدأت منذ قليل جلسة مباحثات ثنائية، والتي يعقبها جلسة مباحثات موسعة بمشاركة الوزراء وكبار المسئولين أعضاء وفدى البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن مصر والأردن تربطهما علاقات استراتيجية متنامية، وقد شهدت العلاقات الثنائية تطوراً ملحوظاً خلال الأعوام الخمسة الماضية، انعكاساً للتنسيق والتشاور بين القيادة السياسية فى البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسى وشقيقه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.