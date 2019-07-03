أخبار مصر | مدير آثار شرق القاهرة: مجموعة "إينال" ليست مهملة.. وترميمها قيد الدراسة

قال محمد عبد الله مدير عام مناطق آثار شرق القاهرة، إن مجموعة السلطان إينال في صحراء المماليك عبارة عن مجموعة معمارية متكاملة، والمكان مغلق نظرًا لحالته المعمارية السيئة، حيث تساقطت الكثير من معالمه المعمارية والزخرفية عبر الزمن.

وأوضح عبد الله في تصريحات للفجر أن المكان يحتاج إلى ميزانية ضخمة للترميم، وقمنا كمنطقة بمخاطبة الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة لمخاطبه جهاز المشروعات لإدراج المجموعة في خطة مشروعات الترميمات العاجلة وما زال المقترح قيد الدراسة.

وأشار إلى أن المكان مغلق وعليه حراسه ٢٤ ساعة من خلال أمن الآثار، ويقوم مفتشو الآثار بالمرور عليه بشكل يومي، وأضاف أن الأمر قد يحتاج إلى نظرة أشمل، ولكنه رفض كلمة إهمال التي اتهم بها البعض الآثار.

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وقال إن الآثار في منطقة صحراء المماليك تعاني من الاعتداءات المتكررة حيث يجب رفع الوعي الأثري للأهالي، وكذلك تضافر كل الجهات المعنية للعناية بالأثر والمنطقة المحيطة به.

وأضاف عبد الله أن لدينا الكثير من المواقع الأثرية الإسلامية، التي ننظفها ونقوم بالعناية بها ولا يمر يومان إلا وتتحول إلى مقلب قمامة مرة أخرى، فالأمر يحتاج ليس لمجرد ترميم مجموعة إينال وإنما لمشروع ضخم متكامل يشمل المنطقة كلها، ووجود الأثر داخل الحيز العمراني يجعل الاعتداء عليه متكرر.

يذكر أن كاميرا الخليج 365 قامت بجولة داخل صحراء المماليك والتي تضم 17 أثرًا إسلاميًا من العصر المملوكي، وركزت على مجموعة السلطان إينال حيث سجلت الإهمال الواقع على المجموعة والممثل في عدم وجود سور حديدي محيط بالأثر وتساقط معالم الأثر المعمارية والزخرفية.

ومجموعة السلطان إينال مسجلة في عداد الآثار الإسلامية تحت رقم 158، ويرجع تاريخ بناؤها إلى عام 855 هـ - 1456 م، وتقع في الطرف الشمالي من قرافة المماليك والمنشئ هو الملك الأشرف أبو النصر سيف الدين إينال العلائي، وتخطيطها العام مكون من مدرسة ذات تخطيط إيواني لتدريس الفقه الإسلامي، وخانقاه "بيت الصوفية" لانقطاع الصوفية وطباق لسكناهم، وقبة مدفن أنشأها الجمالي يوسف لدفن السلطان، وسبيل ماء وحوض دواب للمارين بالجبانة، وحوش جنائزي لدفن الصوفية والفقهاء، وقصر صغير، ومقعد للسلطان.