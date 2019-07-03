أخبار مصر | انطلاق الحفل الختامي لمشروع "تحدي القراءة العربي" بالأزهر

تنطلق بعد قليل فعاليات الحفل الختامي لمشروع " تحدي القراءة العربي"، لتكريم طلاب الأزهر الشريف الفائزين في مسابقة تحدي القراءة العربي، وذلك بمقر مركز مؤتمرات الأزهر الشريف بمدينة نصر.

ومن المقرر أن يشهد الحفل إعلان اسم الفائز ببطل تحدي القراءة على مستوى الأزهر الشريف في المسابقة، والذي سيمثل مصر والأزهر في تصفيات دبي للموسم الرابع، والإعلان عن أسماء العشرة الأوائل على مستوى الأزهر من جميع المناطق.

ويحضر الحفل لفيف من قيادات الأزهر الشريف، واللجنة المنظمة للمشروع من دولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤساء الإدارات المركزية لجميع المناطق الأزهرية.

ويأتي ذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على تكريم أبنائه المتفوقين تقديرًا لهم، والحث على القراءة والإطلاع وزيادة المعرفة