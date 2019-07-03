أخبار مصر | السيسي يجري اتصالا هاتفيا بحاكم الشارقة للتعزية في وفاة نجله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يجري اتصالا هاتفيا بحاكم الشارقة للتعزية في وفاة نجله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالا هاتفيا مع الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك للتعزية في وفاة نجله الأمير خالد القاسمي.

وأعرب الرئيس خلال الاتصال عن صادق مواساته وخالص تعازيه للشيخ القاسمي، داعياً المولي عز وجل أن يشمل الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، من جانبه، أعرب حاكم الشارقة خلال الاتصال عن شكره وتقديره للرئيس على تقديم التعازي في الفقيد، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من قوة وعمق العلاقات التي تربط بين الجانبين على المستويين الرسمي والشعبي، ومتمنياً لمصر وشعبها كل الخير والاستقرار والازدهار.