أخبار مصر | أسبوع تدريبي للعاملين بالبارون حول المباني التراثية وإعادة استخدامها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسبوع تدريبي للعاملين بالبارون حول المباني التراثية وإعادة استخدامها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وحدة التدريب المركزي بوزارة الآثار، دورة تدريبية بعنوان "المباني التراثية وطرق إعادة استخدامها"، شارك فيها ولمدة أسبوع 20 من مفتشي الآثار الإسلامية العاملين في قصر البارون إمبان بمصر الجديدة، وذلك ضمن خطة وزارة الآثار لرفع كفاءة العاملين بالقصر والمنطقة الأثرية المحيطة به.

وأوضح الدكتور باسم جهاد مدير وحدة التدريب المركزي، أن وحدة التدريب قامت بالتنسيق مع متخصصين وخبراء الحفاظ على المباني التراثية وترميمها وإعادة استخدمها من الجامعات والمؤسسات المختصة ومحافظة القاهرة والمتخصصين من وزارة الآثار بهدف تدريب العاملين بقصر البارون بالشكل الذي يؤهلهم للعمل بالقصر فور الانتهاء من مشروع ترميمه وإعادة استغلاله وتوظيفه وافتتاحه.

وأضاف أن الدورة التدريبية استمرت لمدة اسبوع، وتتضمنت تقديم سلسلة من المحاضرات النظرية، وزيارات ميدانية لبعض القصور والمباني التراثية والأثرية المعاد توظيفها مثل منزل الست وسيلة وقبة الغوري وقصر عائشة فهمي.