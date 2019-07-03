أخبار مصر | بدء اجتماع اللجنة العليا المشتركة "المصرية - الأردنية" برئاسة مدبولي

ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء منذ قليل، اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.

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كما عقد مدبولي ونظيرة الأردني جلسة مباحثات ثنائية، يعقبها جلسة مباحثات موسعة بمشاركة الوزراء وكبار المسئولين أعضاء وفدى البلدين.

ومن المقرر أن يقوم رئيسا الوزراء بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين، كما سيشهدان التوقيع على مذكرات التفاهم والاتفاقيات التى تم التوصل إليها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، والتى من المنتظر أن تشمل التعاون فى مجالات الاستثمار والمناطق الحرة، والإسكان، والخدمة المدنية، والموانئ.

تجدر الإشارة إلى أن مصر والأردن تربطهما علاقات استراتيجية متنامية، وقد شهدت العلاقات الثنائية تطوراً ملحوظاً خلال الأعوام الخمسة الماضية، انعكاساً للتنسيق والتشاور بين القيادة السياسية فى البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسى وشقيقه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.