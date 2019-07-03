أخبار مصر | مد فترة سحب واستلام ملفات القبول بالمدارس العسكرية الرياضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مد فترة سحب واستلام ملفات القبول بالمدارس العسكرية الرياضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على مد فترة سحب ملفات التقدم بمكاتب تنسيق المدارس العسكرية بكل من القاهرة ( الهايكستب ) والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط ومكاتب المستشارين العسكريين بعواصم محافظات الجمهورية حتى يوم الأربعاء الموافق 17/07/2019 ، كذلك مد فترة استلام الملفات حتى يوم الاثنين الموافق 22/07/2019.

ويأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إتاحة الفرصه لأكبر عدد من الطلبة الموهوبين رياضياً للإلتحاق بالمدارس العسكرية الرياضية " من البنين " للعام الدراسي 2019 / 2020 لمختلف المراحل الدراسية ( إبتدائى وإعدادى وثانوى ) طبقاً لشروط القبول بكل مرحلة، وتيسيراً على الطلبة المتقدمين وأسرهم، وبما يساهم في دعم مشروع القوات المسلحة الطموح لصناعة البطل الأوليمبي وإمداد المنتخبات القومية في كافة الألعاب الفردية بأجيال من الأبطال الرياضيين ليحققوا لمصر العديد من الإنجازات غير المسبوقة في البطولات العالمية والأولمبية.