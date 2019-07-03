أخبار مصر | القوات البحرية المصرية والهندية تنفذان تدريب بحري عابر بالبحر المتوسط

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والهندية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك أثناء زيارة السفينة الهندية ((INS-TARKASH لميناء الإسكندرية وبالاشتراك مع الفرقاطة المصرية ( دمياط)، فى وذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع كافه الدول الشقيقة والصديقة.

حيث شمل التدريب تخطيط وتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البارزة منها التدريب على تعزيز إجراءات الأمن البحري وحماية خطوط المواصلات البحرية، وإدارة أعمال قتال هجومية ودفاعية مع إجراء تدريبات متنوعة باستخدام الطائرات العمودية لتعزيز أعمال قتال التشكيلات البحرية.

كما تضمن التدريب تنفيذ تمرين الدفاع ضد التهديدات غير النمطية (اقتراب لنشات سريعة معادية) وتمرين تشكيلات الإبحار، حيث يهدف هذا النوع من التدريبات إلى تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الهندي والذي يتمتع بخبرات عميقة في هذه المجالات، وكذا دعم الجهود الخاصة بالاستفادة من القدرات الثنائية فى تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين.