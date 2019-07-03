أخبار مصر | 15 يوليو.. انعقاد الجمعية العمومية الأولى لصندوق تكافل نقابة الأطباء البيطريين

أعلن صندوق التكافل الاجتماعي، لنقابة الأطباء البيطريين، دعوته لعقد الجمعية العمومية الأولى للصندوق، وذلك يوم الإثنين، 15 يوليو الجاري في تمام الساعة الرابعة عصراً بدار الحكمة.

وذلك بناءا على قانون إنشاء النقابة رقم 48 لسنة 1969، وبناءا على اللائحة الأساسية للصندوق المعتمدة فى الأول من أبريل 1992، وبناءا على قرار مجلس النقابة العامة المنعقد بتاريخ الأول من مايو 2019.

وقال الدكتور حمدي شاكر، مدير صندوق التكافل، إن جدول أعمال الجمعية العمومية، يتضمن مناقشة موقف الصندوق المالى الإجمالي، والمشروعات المستقبلية، وما تم من دراسات إكتوارية منذ إنشاء الصندوق، وعرض اللائحة الأساسية للصندوق، بجانب عرض ملاحظات الجهاز المركزى عن السنوات الماضية، والإجراءات والتعديلات التى أجرتها مجالس إدارات الصندوق المتعاقبة، بالإضافة إلى عرض عملية تنظيم دولاب العمل داخل صندوق التكافل.

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وأكد شاكر، ترحيب مجلس إدارة الصندوق بأعضائه في هذا الحدث الكبير، والأول من نوعه في تاريخ الصندوق، للنقاش وإبداء الرأي والإطلاع على كل الملفات المتعلقة بالصندوق، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء زيارة لكافة المشاركين بالجمعية العمومية، عقب انتهاء فعاليتها إلى مقر النقابة العامة بالقصر العيني، حيث يقع مقر الصندوق الجديد.

فيما أكد الدكتور محمد شفيق، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، عضو مجلس إدارة الصندوق، أنه من المقرر أن تناقش الجمعية العمومية الأولى لصندوق التكافل أيضا، الخطة المستقبلية وموازنة الصندوق لعام 2020، والحلول المقترحة، وعرض الدراسة الإكتوارية الخاصة بإنشاء صندوق تكافلى جديد.

وأشار الدكتور محمد صدقى دهمش، عضو مجلس النقابة، أمين صندوق التكافل للأطباء البيطريين، إلى أن من يحق لهم الحضور هم من سددوا اشتراكاتهم حتى 2018.