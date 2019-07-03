أخبار مصر | مفتي الجمهورية يتقدم بخالص العزاء لحاكم الشارقة في وفاة نجله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفتي الجمهورية يتقدم بخالص العزاء لحاكم الشارقة في وفاة نجله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدَّم الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بخالص العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ سلطان القاسمي، حاكم الشارقة، في وفاة نجله الشيخ خالد بن سلطان، الذي وافته المنية في بريطانيا.

وقال مفتي الجمهورية في بيانه: بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون".