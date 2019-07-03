أخبار مصر | "الهجرة" تعقد الاجتماع الثاني للجنة بحث دمج المصريين في "الاستثمار"

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا موسعًا للجنة بحث كيفية دمج المصريين بالخارج في جهود الاستثمار والتنمية بالدولة المصرية، وطرح أفكار جاذبة لهم وإمكانية إنشاء صندوق استثماري وإصدار منتجات لشرائح المغتربين المختلفة.

وذلك بحضور عدد من ممثلين مجلس الوزراء ووزارتي التخطيط والاستثمار، وصندوق مصر السيادي، والهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي والبنوك الوطنية، وشركات إدارة الأصول، وشركات التأمين وشركات إدارة الاستثمارات.

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وفي بداية الاجتماع، أكدت وزارة الهجرة، أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني للجنة، بهدف بحث آليات جذب المصريين بالخارج للاستثمار بوطنهم الأم وبحث الخروج باقتراحات ونتائج تناسب احتياجات كافة شرائح المصريين بالخارج واختلاف الدول المقيمين بها، لافتة إلى أن المصري بالخارج أصبح لديه ثقة كبيرة في الجهاز المصرفي مما انعكس على تحويلاتهم النقدية.

وأضافت أن هناك فرصًا كثيرة من الممكن أن تكون جاذبة للمصريين بالخارج، لافتة إلى أنه سيتم عرض كافة الخرائط الاستثمارية على عليهم والتي تضم عددًا كبيرًا من الفرص في مختلف المحافظات.

وأشارت إلى أن هذه اللجنة ستواصل انعقادها لبحث آليات جذب المصريين بالخارج للاستثمار بمصر وإقامة مشاريع، وسيكون الاجتماع المقبل بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، للخروج بنتائج تناسب المصريين بالخارج.