أخبار مصر | النقل تلتقي وفد "سيمنس" لبحث التعاون الاستثماري بالسكك الحديدية

أعلنت وزارة النقل عن لقاء قياداتها مع وفد شركة سيمنس لبحث إمكانية التعاون في الفرص الاستثمارية المختلفة في مجال السكك الحديدية بمصر، ومتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة، وحضر اللقاء رئيس وقيادات رئيس هيئة السكك الحديدية.

وأضافت الوزارة انه تم مناقشة عدد من الفرص الاستثمارية في مجال السكك الحديدية مثل مشروع تطوير خط سكة حديد ابوقير ومشروع إنشاء خط المناشى / 6 أكتوبر (والذي سيساهم في تعظيم نقل البضائع بين موانئ الإسكندرية والميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر ) والذي يجري التنسيق مع هيئة التخطيط العمراني لاعتماد المسار الخاص به ومشروع دراسة إنشاء خط الغردقة / سفاجا / قنا الأقصر ، بالإضافة إلى مشروع ازدواج خط المنصورة / دمياط، وكهربة إشارات خط طنطا / المنصورة / دمياط لزيادة عوامل أمان نقل الركاب والبضائع وتعظيم نقل البضائع بين ميناء دمياط والموانئ الجافة وموانئ البحرين الأحمر والأبيض.

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كما عرضت الشركة إمكانية التعاون في توريد 100 جرار سكة حديد جديدة للركاب، حيث أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية تسعى لزيادة قوة الجر لتحسين الخدمة المقدمة وانه بخصوص 100 جرار أنه سيتم النظر في كافة العروض المقدمة واختيار أفضلها فنيا وماليا بما فيه صالح هيئة السكك الحديدية .

وتمت متابعة معدلات تنفيذ مشروع تحديث نظم الإشارات على خط السكك الحديدية (بنها/ الزقازيق/ الإسماعيلية/ بورسعيد)، ووصلة الزقازيق/ أبوكبير بطول 214 كيلومترا والذي تنفذه الشركة حيث أكد وزير النقل على أهمية هذا المشروع الذي يهدف الى تحديث نظم الإشارات و استبدال نظام الارتباط الميكانيكي الحالي بنظام إليكتروني حديث (EIS)، يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4، بما يساهم بأن تكون مسير القطارات على هذا الخط بعد الانتهاء من المشروع بمعدلات أمان عالية بما يساهم في تخفيض زمن رحلات القطارات و زيادة عدد قطارات الركاب والبضائع على هذا الخط يوميًا، بما يساهم في تعظيم نقل البضائع من ميناء بورسعيد عبر هذا الخط خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل في نقل البضائع عبر السكك الحديدية.

واتفق الجانبان على عقد لقاءات مكثفة بين مسئولي هيئة السكك الحديدية وسيمنس لدراسة الخطوط التي يمكن التعاون الاستثماري فيها سواء كانت خاصة بعمليات ازدواج أو إنشاء أو كهربة إشارات بعض خطوط السكك الحديدية.