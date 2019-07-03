مصر | زوجة للقاضي: "تزوج فتاة تصغره بـ20 عامًا.. وأطالب بمليون جنيه نفقة عدة ومتعة"

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أقامت زوجة تدعى"هدى.س"، دعوى نفقة عدة ومتعة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزام زوجها بأداء مليون جنيه، لتؤكد :"طلقني بعد 15 عاما، رغم وقوفي بجواره طوال سنوات، ليتزوج فتاة تصغره بـ20 عامًا، وطردني من مسكن الحضانة واستولى على حقوقي الشرعية ".

وأضافت الزوجة،: "أمتنع عن الإنفاق على أطفاله رغم يسر حالته المالية، ورفض تحمل مسئوليتهم وتزوج بغيري بعد أن هجرني بحسب الشهود والرسائل المتبادلة بيننا ،وأمتنع عن تنفيذ 5 أحكام قضائية بدفع حقوقي، بخلاف 3 أحكام حبس تهرب من تنفيذهم بواسطة الشهود الزور".

وتابعت: "طلقني غيابي، وواصل تهديدي وابتزازي لمنعي من مطالبتي له بحقوقي المالية، كتعويض عن سنوات وقوفي بجواره، وأجر شهود زور أدعوا سوء سلوكي ليشوه سمعتي ويسقط حضانتي عن الأطفال، لمعاقبتي على فضحه أمام عائلته".