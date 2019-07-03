مصر | "الداخلية" تنعش خزينة الدولة بـ617 مليون جنيه غرامات كهرباء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تنعش خزينة الدولة بـ617 مليون جنيه غرامات كهرباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، حملات لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين، لما لها من تأثير مباشر على الدخل القومي.

وأسفرت الجهود خلال أشهر ( أبريل، مايو، يونيو 2019 ) عن ضبط 290 قضية نصب وتزوير ونصب، 273 قضية إتلاف.

في مجال مكافحة وضبط جرائم سرقات التيار الكهربائى ومخالفات شروط التعاقد: تم ضبط ( 766297 ) قضية سرقة تيار كهربائى، و( 3389 ) مخالفة شروط التعاقد.

وفي مجال مكافحة وضبط جرائم سرقات التيار الكهربائى لكبار المشتركين: تم ضبط ( 66 ) قضية سرقة تيار كهربائي لكبار المشتركين.

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وفي مجال ضبط قضايا سرقة التيار الكهربائى للمبانى المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية: تم ضبط ( 81363 ) قضية سرقة تيار كهربائى.

وفي مجال ضبط قضايا سرقة التيار الكهربائى للمقاهى والكافيتريات غير المرخصة: تم ضبط ( 6072 ) قضية سرقة تيار كهربائي.