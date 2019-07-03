مصر | سقوط تاجري مخدرات بحوزتهما كميات من مخدر الهيروين بـ"السحر والجمال"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط تاجري مخدرات بحوزتهما كميات من مخدر الهيروين بـ"السحر والجمال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهما كميات من مخدر الهيروين وأسلحة نارية بدون ترخيص.

وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط (عاطلين - مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) لقيامها بالاتجار فا المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، مُُتخذان من مدينة العاشر مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي وذلك حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية وبحوزتهما (750 جرام لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش - 3 طلقات من ذات العيار – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول )، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح بقصد الدفاع عن تجارتهما غير المشروعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لإستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.

