مصر | بعد 11 واقعة.. ضبط عصابة سرقة السيارات ومساومة مالكيها بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 11 واقعة.. ضبط عصابة سرقة السيارات ومساومة مالكيها بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين كونا تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب وقائع سرقة السيارات ومساومة مالكيها على مبالغ مالية بالإسكندرية.

وأكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن الإسكندرية قيام (عاطلين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة السيارات، ومساومة مالكيها على مبالغ مالية نظير إعادتها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (11) واقعة سرقة بدوائر أقسام ومراكز شرطة (ثانٍ المنتزه - سيدى جابر - ثان الرمل - باب شرقى - أول العامرية - محرم بك - أول طنطا بالغربية - إيتاى البارود بالبحيرة)، وبارشادهما تم ضبط السيارات المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

