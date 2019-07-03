مصر | سقوط طالب وصديقه لترويجهما سماعات صغيرة للغش بالامتحانات بالجيزة

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام طالب (مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بمديرية أمن الجيزة) بنشر إعلان عبر أحد مواقع التسوق الإلكتروني تضمن عرض بيع سماعات بلوتوث ضد التشويش تستخدم في الغش بالامتحانات.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه وبحوزته هاتف محمول، بفحص الهاتف تبين أنه يحوى رسائل متبادلة بينه وآخرين تتضمن عرضه سماعات صغيرة للغاية لإستخدامها فى الغش مقابل مبالغ مالية، وبمواجهته إعترف بشرائه السماعات من (أحد أصدقائه - مقيم بالعمرانية بالجيزة)، بإستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته (3 سماعات والكروت الخاصة بتشغيلها - 6 بطاريات صغيرة الحجم)، وبمواجهته إعترف بترويج السماعات بالإشتراك مع الأول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.