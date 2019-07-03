مصر | بـ"حشيش" و"موبايل".. سقوط تاجري "كيف" في القاهرة

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وضبط بحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 550 جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لسهولة التنقل بها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وآخر - مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ مدينة نصر - سبق اتهامه في قضية "مخدرات") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الظاهر مستقلين سيارة "ملك وقيادة المتهم الأول".