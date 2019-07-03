مصر | ضبط 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجاء ذلك حـال قيامهم بأعمال حفر داخل عقار محل سكن المتهم الأول "ملكه"، وعُثر بداخله على (حفرة قطرها 1 متر بعمق 4 متر - أدوات تنقيب عبارة عن "دلو، منشار كهربائى، بكرة حديدية، حبل")، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط 4 أشخاص (مقاول سن 44 – مقيم بدائرة القسم - مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "ضرب"، عامل "نجل الأول" سن 21 - مقيم بذات العنوان، عامل سن 27 - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، عامل سن 27 - مقيم بدائرة مركز السنطة بالغربية).