مصر | ضبط 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط 4 أشخاص (مقاول سن 44 – مقيم بدائرة القسم - مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "ضرب"، عامل "نجل الأول" سن 21 - مقيم بذات العنوان، عامل سن 27 - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، عامل سن 27 - مقيم بدائرة مركز السنطة بالغربية).
وجاء ذلك حـال قيامهم بأعمال حفر داخل عقار محل سكن المتهم الأول "ملكه"، وعُثر بداخله على (حفرة قطرها 1 متر بعمق 4 متر - أدوات تنقيب عبارة عن "دلو، منشار كهربائى، بكرة حديدية، حبل")، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.