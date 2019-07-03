مصر | سقوط 3 أشخاص بالمطرية لحيازتهم أسلحة نارية بقصد الاتجار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط 3 أشخاص بالمطرية لحيازتهم أسلحة نارية بقصد الاتجار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط 3 أشخاص (سبق إتهام اثنين منهم في قضيتي "سلاح بدون ترخيص- مخدرات") حال استقلالهم سيارة بدون تراخيص وبداخلها (بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش - مبلغ مالي - 3 هاتف محمول).

وبمواجهتهم اعترف اثنان منهم بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الاتجار، وأضافا بتحصلهما على الأسلحة النارية من أحد الأشخاص بمنطقة سرياقوس بالقليوبية "جار تحديده وضبطه"، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وبمواجهة المتهم الثالث أيد ما جاء بأقوال المتهمين.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.