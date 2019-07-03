مصر | خلال حملة.. 5 آلاف مخالفة تجاوز سرعة و6 سائقين تحت تأثير المخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال حملة.. 5 آلاف مخالفة تجاوز سرعة و6 سائقين تحت تأثير المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة للمرور بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، حملات مكبرة على كافة الطرق السريعة والمحاور لضبط كافة صور الخروج عن القانون مع تفعيل لوائح القانون بمختلف المحافظات.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة، عن تحرير 24 ألف مخالفة متنوعة من بينهم 5 آلاف مخالفة تجاوز سرعة، فضلا عن الكشف عن قائدي السيارات لبيان تعاطي المخدرات، وفحص 94 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم وسلبية 88 حالة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على حدة.

