مصر | لطرح السلع بتخفيض 30%.. "الداخلية" تطلق المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لطرح السلع بتخفيض 30%.. "الداخلية" تطلق المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، عدة لقاءات مع ممثلي السلاسل والشركات التجارية الكبرى المنتجة والمورده للمواد الغذائية لإطلاق المرحلة الثامنة لمبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـ690 فرع لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وقد تقرر إطلاق المرحلة الجديدة من المبادرة اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2019 ولمدة شهر.

وعلى جانب آخر تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة بالتخفيف عن كاهل أبناء الشعب المصري، وتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، لضمان منع الاحتكار والاستغلال والمغالاة في الأسعار، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدودي الدخل.

