مصر | "الداخلية": إغلاق 125 صفحة لغش الامتحانات.. وضبط 85 قضية ابتزاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية": إغلاق 125 صفحة لغش الامتحانات.. وضبط 85 قضية ابتزاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدراة العامة لمكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات من إغلاق 125 صفحة لغش الامتحانات وضبط 85 قضية ابتزاز خلال أسبوع.

وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات خلال أسبوع عن ضبط 85 قضية (ابتزاز مادى-نصب على المواطنين -ترويج لبيع الآثار والأدوية المستوردة مجهولة المصدر – سرقة حسابات - انتحال صفة) بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة "الإنترنت" بالإضافة إلى (10) قضايا غش أثناء الامتحانات وبيع سماعات الغش.

وتبين قيام المتهمين بممارسة نشاطهم الإجرامي من خلال إدارة العديد من الصفحات على شبكة الإنترنت بإجمالى (125) صفحة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.