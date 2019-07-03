شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تطلق المرحلة الثامنة من مبادرة «كلنا واحد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثامنة من مبادرة «كلنا واحد» اعتبارًا من اليوم الأربعاء بـ(690) فرعًا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية؛ لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكانت وزارة الداخلية قد اعتمدت مجموعة من الإجراءات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومنع الظواهر الاحتكارية والحفاظ على استقرار السلع بالأسواق.

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وعقدت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة عدة لقاءات مع ممثلي السلاسل والشركات التجارية الكبرى المنتجة والموردة للمواد الغذائية لإطلاق المرحلة الثامنة لمبادرة «كلنا واحد» لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـ (690) فرعًا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وتقرر إطلاق المرحلة الجديدة من المبادرة اعتبارًا من اليوم ولمدة شهر.

وعلى جانب آخر، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة بالتخفيف عن كاهل أبناء الشعب المصري، وتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، لضمان منع الاحتكار والاستغلال والمغالاة في الأسعار، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدودي الدخل.