شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي للإحصاء»: 25.7% زيادة فى صادرات مصر إلى الولايات المتحدة خلال 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 1.716 مليار دولار عام 2018، تمثل 5.9 % من صادرات مصر للعالم، مقابل 1.366 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة 25.7 ٪.

وأوضح الإحصاء في النشرة السنوية اليوم الأربعاء، للعلاقات الإقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عام 2018، «أن الصادرات من الملابس الجاهزة استحوذت على المرتبة الأولى بنسبة 46.3 % من إجمالي الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية لتبلغ 795.7 مليون دولار عام 2018، مقابل 726.8 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة 9.5 ٪».

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وأشار إلى أن قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 5.400 مليار دولار، خلال الفترة المذكورة وتمثل 6.7 % من واردات مصـر من العالم، مقابل 3.868 مليار دولار خلال فترة المقارنة بنسبة زيادة 39.6 %.

وبين أن الواردات من البذور وأثمار زيتية وحبـوب وأثمار متنوعة، جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 21.9 % من إجمالي الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية، وتبلغ قيمتها 1.181 مليار دولار عام 2018، مقابل 391.8 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة 201.7 ٪ .

ونوه بأن الاستثمارات الأمريكية في تأسيس الشركات بلغت 4.6 مليون دولار عام 2018، مقابل 4.4 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة 4.5 ٪.