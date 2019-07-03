شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير» يلتقي وفد «سيمنز» لبحث الفرص الاستثمارية في مجال السكك الحديدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، وفد شركة «سيمنز» لبحث إمكانية التعاون في الفرص الاستثمارية المختلفة في مجال السكك الحديدية بمصر، ومتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة.

حضر اللقاء رئيس وقيادات رئيس هيئة السكك الحديدية، وفي بدايته تم مناقشة عدد من الفرص الاستثمارية في مجال السكك الحديدية، مثل مشروع تطوير خط سكة حديد أبوقير ومشروع إنشاء خط المناشي/ 6 أكتوبر، الذي سيساهم في تعظيم نقل البضائع بين موانئ الإسكندرية والميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر.

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ويجري التنسيق مع هيئة التخطيط العمراني لاعتماد المسار الخاص به، ومشروع دراسة إنشاء خط الغردقة/ سفاجا/ قنا الأقصر، بالإضافة إلى مشروع ازدواج خط المنصورة / دمياط، وكهربة إشارات خط طنطا / المنصورة / دمياط، لزيادة عوامل أمان نقل الركاب والبضائع وتعظيم نقل البضائع بين ميناء دمياط والموانئ الجافة وموانئ البحرين الأحمر والأبيض.

كما عرضت الشركة إمكانية التعاون في توريد 100 جرار سكة حديد جديدة للركاب، إذ أكد «الوزير» أن وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية تسعى لزيادة قوة الجر لتحسين الخدمة المقدمة، وأنه بخصوص 100 جرار سيتم النظر في العروض المقدمة واختيار أفضلها فنيًا وماليًا، بما فيه صالح هيئة السكك الحديدية.

كما تابع «الوزير» معدلات تنفيذ مشروع تحديث نظم الإشارات على خط السكك الحديدية (بنها/ الزقازيق/ الإسماعيلية/ بورسعيد)، ووصلة الزقازيق/ أبوكبير، بطول 214 كيلو مترًا، الذي تنفذه الشركة.

وأكد وزير النقل على أهمية هذا المشروع الذي يهدف إلى تحديث نظم الإشارات واستبدال نظام الارتباط الميكانيكي الحالي بنظام إليكتروني حديث (EIS )، يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4، بما يساهم بأن يكون مسير القطارات على هذا الخط بعد الانتهاء من المشروع بمعدلات أمان عالية، كما يساهم في تخفيض زمن رحلات القطارات وزيادة عدد قطارات الركاب والبضائع على هذا الخط يوميًا، ويؤدي إلى تعظيم نقل البضائع من ميناء بورسعيد عبر هذا الخط خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة ممثلة في وزارة النقل في نقل البضائع عبر السكك الحديدية.