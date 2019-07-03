شكرا لقرائتكم خبر عن ‪ مغادرة الفوج الأول من عمالة موسم الحج من ميناء سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر ميناء سفاجا البحري الفوج الأول من عمالة خدمة موسم الحج إلى ميناء ضبا السعودي، وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر انتهاء لجنة فنية من مسؤولي التفتيش البحري من الفحص والمرور على العبارات الخاصة بالعمل في موسم سفر عمالة موسم الحج من مينائي سفاجا والغردقة إلى ميناء ضبا السعودي، وذلك قبل السماح لها بالسفر للتأكد من صلاحيتها للإبحار وتوفير كافة إجراءات التأمين ومعدات الإطفاء والإنقاذ بما يتناسب مع أعداد الركاب وعدم حدوث تكدس للمغادرين.

وتبين من الفحص الفني صلاحية جميع العبارات للإبحار، وأنه في حالة اكتشاف أي مخالفة يتم منع العبارة من مغادرة الميناء مع توفير عبارة بديلة لنقل عمالة موسم الحج والزام التوكيلات الملاحية بمواعيد وصول العبارات والزام مالكي العبارات بالالتزام بالإعداد المسموح بها وضرورة تبخير العبارات قبل كل رحلة.

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ومن المتوقع سفر نحو ٣٠ ألف من عمالة موسم الحج من خلال رحلات مكوكية مع توفير كافة التسهيلات وتيسير إجراءات الركاب بالتنسيق مع كافة الجهات العاملة بالميناء لسرعة إنهاء الإجراءات.

وقد تم التنسيق مع كافة الأجهزة العاملة بمدينة سفاجا وإدارة المرور لتوفير دوريات متابعة مستمرة لتوجيه الركاب لقرية الحجاج، ومنع أي محاولة لاستغلالهم قبل دخولهم للميناء، وذلك للقضاء على ظاهرة تكدس الأتوبيسات أمام بوابة الميناء في حالات وصول الركاب قبل مواعيد السفر بساعات واستقبالهم بالقرية، حيث يتم تقديم كافة الخدمات والاستعدادات للسفر ثم نقلهم بأتوبيسات مكيفة من قرية الحجاج لصالات السفر بالميناء طبقا لمواعيد سفر العبارات، وذلك للتخفيف عن الركاب وتقديم أفضل الخدمات.

على جانب آخر تم تكثيف خدمات الشرطة والجمارك بصالات الوصول لسرعة إنهاء إجراءات التفتيش والجمارك دفعة واحدة لاختصار الوقت مع تشديد إجراءات التفتيش والكشف عن المفرقعات وزيادة أعداد الحمالين لخدمة الركاب وإلغاء إجازات العاملين القائمين بخدمة الركاب وتكثيف العمل بصالات السفر.