شكرا لقرائتكم خبر عن «المفتي» يُعزي حاكم الشارقة في وفاة نجله: «نسأل الله أن يتغمده برحمته» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدَّم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بخالص العزاء والمواساة إلى الشيخ سلطان القاسمي، حاكم الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، في وفاة نجله الشيخ خالد بن سلطان، الذي وافته المنية في بريطانيا.

وقال مفتي الجمهورية في بيان، الأربعاء، إنه «بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون«.