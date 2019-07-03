النائب العام السعودى: التعاون القضائى بين الدول العربية حط الصد لمواجهة الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب العام السعودى، الشيخ سعود المعجب، إنه يتقدم بالشكر والعرفان لكل من أسهم فى إنشاء جمعية نواب العموم العرب، حيث تؤكد هذه الجمعية على التقارب والتأخى بين الدول العربية، وتفسح المجال أمام الاجتماعات فى التعاون القضائى وتبادل الخبرات فى المجالات القضائية.

وأضاف النائب العام السعودى، خلال كلمته فى الاجتماع الأول لجمعية نواب العموم العرب برئاسة المستشار نبيل صادق، أن العلاقات بين السعودية وشقيقتها من الدول العربية متنية ومميزة على كافة الأصعدة، فى ظل المكانة الكبيرة للدول العربية، متابعا: "لقد حرص الملك سلمان بن عبد العزيز وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، على عمق وتطوير العلاقات ومد جسور التواصل المستمر لتعظيم المنافع المشتركة بين الدول العربية".

وتابع الشيخ سعود المعجب، أن التعاون بين الدول العربية حط الصد لمواجهة الإرهاب وزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى، خاصة التعاون القضائى بين الدول، ولذلك وافقت النيابة العامة فى السعودية على إنشاء هذه الجمعية وشددت على انها من المؤسسين والداعمين لها إيمانا بدورها فى دعم وتعزيز التعاون القضائى بين الدول العربية، وتحقيق الاستفادة بين الدول خاصة فى مجال مكافحة الجرائم وتحقيق التفاهم لتحقيق العدالة الناجزة.

وانطلق فى مصر صباح اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول لجمعية نواب العموم العرب برئاسة المستشار نبيل صادق، والذى اكد فى كلمته على ضرورة التعاون القضائى بين الدول العربية.