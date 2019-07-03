شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة المرور بمحور جوزيف تيتو بسبب حادث تصادم وإصابة شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب شخص بعدما صدمته سيارة اثناء عبوره لمحور جوزيف تيتو، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق فى محور جوزيف تيتو بالنزهة بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات . Advertisements

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