شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يستقبل رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم بقصر الاتحادية رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد علي موقف مصر الثابت بشأن تبني مقاربة دولية شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية لظاهرتي الهجرة واللاجئين تشمل اتخاذ إجراءات اقتصادية وتنموية وسياسية وثقافية وإنسانية، مع التركيز على البعد الإنمائي في الدول المصدرة وليس فقط التركيز على الحلول الأمنية.
من جانبها، أشادت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بدور مصر المحوري بمنطقة الشرق الأوسط باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار، وحرصها على التوصل إلى تسويات سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة."
" كما ثمنت مشاركة مصر الفعّالة في مختلف أنشطة الأمم المتحدة والمحافل الدولية متعددة الأطراف، وسعيها للدفاع عن قضايا الدول الأفريقية والنامية، ولاسيما في إطار رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي".
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