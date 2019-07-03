شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام: الجريمة المنظمة وجرائم الإرهاب تقف عائقا أمام التقدم والازدهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نبيل صادق النائب العام المصرى، أن جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة تمثل تهديدا أمام المنطقة العربية فى تحقيق التنمية والاستقرار، مشيرا إلى أن هناك اقتناع راسخ بضرورة التعاون القضائى الدولى لمواجهة الأشكال المستحدثة للجرائم الجنائية، وهو الحل الأمثل لمواجهة الصعوبات والأخطار التى تواجه المنطقة العربية.

وأضاف المستشار نبيل صادق خلال كلمته بفعاليات الاجتماع الأول لجمعية نواب العموم العرب، أن ملاحقة الجريمة بين الحدود والبلدن العربية أمر ضرورى وحتمى، داعيًا المشاركين فى الاجتماع إلى تبنى الأولويات المشتركة بين هيئات الإدعاء العام فى الدول العربية لتكون محورًا لأنشطة الجمعية وخطة عملية فى الفترة المقبلة.

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ودعا النائب العام المصرى إلى دراسة الإعداد لمؤتمر عام تحت مظلة الجمعية يتناول بالبحث والتحليل والمراجعة القانونية إحدى التحديات الراهنة والصعوبات القائمة حول الجريمة المنظمة وأعمال الإرهاب، مشددًا على أن ظاهرة الجريمة المنظمة وجرائم الإرهاب التى تعانى منها العديد من البلاد العربية توثر فى استقرار وسلامة الشعوب وتقف عائقا فى سبيل التقدم والإزدهار.