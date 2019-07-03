شكرا لقرائتكم خبر عن بكاء وشكاوى من صعوبة امتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت بعض الطالبات فى حالة بكاء بسبب صعوبة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة.

وأكدت الطالبة أمنية بلجنة مدرسة المنيرة الإعدادية بالسيدة زينب، إن مستوى الامتحان مرتفع فى مستوى الطالب المتفوق، قائلة: جاوبت عن جميع الأسئلة ولكن مش متأكدة من الإجابات الصحيحة بنسبة 90%.

وتابعت الطالبة: الأسئلة صعبة وغير مباشرة وأكثر من نصف الأسئلة صعبة وليست متوسطة السهولة، موضحة أن الأسئلة الاختيار من متعدد أصعب من المقالية، مطالبة بمراعاة الطلبة فى تقدير الدرجات.

واتفقت الطالبة نيرة عبد الكريم مع زميلاتها حول صعوبة الأسئلة، موضحة أن هناك جزئيات كثيرة صعبة والوقت لم يكفى للإجابة والمراجعة.

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فيما أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة لم تتلقى شكاوى حول صعوبة امتحان الجبر والهندسة الفراغية والأسئلة راعت جميع مستويات الطلاب ومن الكتاب المدرسى.