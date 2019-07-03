ولى أمر طالبة بالثانوية: صرفت 47 ألف جنيه على الدروس ونفسى تجيب مجموع

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بصوت منخفض وعيون يملاؤها الأمل والخوف، دعت ولى أمر إحدى طالبات الثانوية العامة، بالتوفيق لابنتها لحظة دخولها اللجنة لأداء امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية.

وسردت لـ ”الخليج 365” رحلة الثانوية العامة وتعبها مع ابنتها عاما كاملا من 1 يوليو 2018 وحتى 1 يوليو الجارى، موضحة أن إجمالى المبالغ التى صرفتها دروس خصوصية وكتب خارجية وصل قرابة 47 ألف جنيه.

وقالت ولى الأمر: "فلوس كثيرة ومبالغ كسرت ظهر الأسرة، موضحة أن حصة الدرس الخصوصى فى الرياضيات وصلت 200 جنيه والكتاب الواحد بـ250 جنيها.

وأضافت: "متهنناش على أكلة" كنا بنضع الأكل وبنتى طول الوقت مستعجلة على المراجعة والمذاكرة" متابعة: "كنت بقدم فلوس الدرس على احتياجات البيت والمنزل واخوتها" ونتمنى من الله أن يكلل تعبهم بالمجموع والتفوق".

وأوضحت: نطالب مقدرى الدرجات والمصححين بمراعاة الطلبة فى التصحيح ومجهود عام كامل، لافتة إلى أن ابنتها وكل الطلبة بالثانوية العامة تعبوا وبذلوا مجهودا كبيرا.

وانتهى طلاب الشعبتين الأدبية وعلمى علوم من ماراثون الثانوية العامة، وكانت الامتحانات عقدت لقرابة 600 ألف طالب وطالبة منذ انطلاقها فى يونيو الماضى.

وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.