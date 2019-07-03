شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2019 السبت المقبل .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ مكتب التنسيق السبت المقبل الموافق 6/7/2019 تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، والذى يستمر حتى يوم السبت الموافق 20/7/2019.

وقامت وزارة التعليم العالى تيسيراً على الطلاب وفى إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التى تدعمها الدولة بجميع أجهزتها ، إتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكه الانترنت، وقد تم استحداث هذه الخدمة لأول مرة عام 2017، ولاقت التجربة نجاحاً كبيراً لهذا قررت الوزارة الاستمرار فى تقديم هذه الخدمة لهذا العام 2019.



وحددت وزارو التعليم العالى أسماء الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهي:-.

1. كليات التربية الرياضية.

2. شعبتى التربية (الفنية والموسيقية) بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوى بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر) .

3. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة) .

4. كليات الفنون التطبيقية بجامعات(حلوان - دمياط – بنها – بنى سويف).

5. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

6. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

7. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

8. شعبتى التربية الفنية بكلتى (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)

9. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

10. كليات الإعلام .

 هذا وسيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكترونى على شبكة الانترنت على الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق شبكة الانترنت:

 يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع.

 يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

 ستظهر الطالب بياناته الشخصية والتى تتضمن(رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومى – المحافظة – الادارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التى درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكترونى الخاصة بالطالب.

 ستظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

 يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذى سوف يتوجه به إلى الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

 عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التى أبدى الرغبة فى أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التى قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

 تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات فى المواعيد المحددة.

 تلتزم الكليات أيضاً بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الالكترونى وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

 يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكترونى بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج فى خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأى نتائج اخرى بعد اغلاق موقع التنسيق الالكترونى لتسجيل الطلاب اللائقين فى هذه الاختبارات.

 تجرى الامتحانات فى المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأى إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب .

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أماكن أداء الاختبارات

أولا: اختبارات كليات التربية الرياضية، وتؤدى الاختبارات كالآتي:-



المحافظات أماكن أداء الاختبارات القاهرة – الجيزة (بنين) كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم القاهرة – الجيزة (بنات) كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة القليوبية (بنين) كلية التربية الرياضية للبنين ببنها الإسكندرية – البحيرة عدا مناطق: كوم حمادة – وادى النطرون – مديرية التحرير(بنين) كلية التربية الرياضية للبنين بأبى قير الإسكندرية - مطروح – البحيرة عدا مناطق" كوم حمادة– وادى النطرون – مديرية التحرير"(بنات) كلية التربية الرياضية للبنات بفلمنج مطروح (بنين) كلية التربية الرياضية للبنين بمطروح المنيا (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بالمنيا أسيوط (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بأسيوط الوادى الجديد(بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بالوادى الجديد قنا - البحر الأحمر – الأقصر(بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بقنا سوهاج (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بسوهاج أسوان (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بأسوان الغربية(بنين - بنات) كلية التربية الرياضية طنطا مدينة السادات بالإضافة إلى مناطق : كوم حماده – وادى النطرون – مديرية التحرير- اشمون – منوف - الشهداء(بنين - بنات) كلية التربية الرياضية بمدينة السادات المنوفية ماعدا مدينة السادات(بنين - بنات) كلية التربية الرياضية بشبين الكوم الشرقية(بنين - بنات) كلية التربية الرياضية بالزقازيق(بنين - بنات) القليوبية(بنات) كلية التربية الرياضية بالزقازيق (بنات) دمياط (بنين) كلية التربية الرياضية بنين بدمياط بورسعيد (بنين– بنات) كلية التربية الرياضية ببورسعيد الإسماعيلية – السويس(بنين– بنات) كلية التربية الرياضية بالإسماعيلية كفر الشيخ(بنين- بنات) كلية التربية الرياضية بكفر الشيخ بنى سويف( بنين وبنات ) كلية التربية الرياضية ببنى سويف الفيوم(بنين- بنات) كلية التربية الرياضية بالفيوم الدقهلية(بنين وبنات) كلية التربية الرياضية بنين وبنات المنصورة دميـاط(بنات) كلية التربية الرياضية بنات المنصورة شمال سيناء - جنوب سيناء(بنين- بنات) كلية التربية الرياضية بالعريش

ثانياً: اختبارات كليات التربية النوعية:- شعبتى (موسيقية – فنية)، وتؤدى الاختبارات كالآتي:- المحافظات أماكن أداء الاختبارات الجيزة كلية التربية النوعية بالدقى جامعة القاهرة(فنية – موسيقية) الفيـوم كلية التربية النوعية بالدقى جامعة القاهرة(موسيقية) القاهرة كلية التربية النوعية جامعة عين شمس بالعباسية(موسيقية- فنية) مناطق( الخانكة –غرب وشرق شبرا الخيمة– شبين القناطر – القناطر الخيرية – العبور – قليوب – الخصوص) التابعة لمحافظة القليوبية مناطق(بنها – كفر شكر – طوخ – قها) التابعة لمحافظة القليوبية. كلية التربية النوعية ببنها(فنية – موسيقية) الإسكندرية كلية التربية النوعية بالإسكندرية(فنية – موسيقية) البحيرة كلية التربية النوعية بالنوبارية(فنية – موسيقية).ج.دمنهور مطروح كلية التربية النوعية بمطروح(فنية – موسيقية) الغربية كلية التربية النوعية بطنطا(فنية – موسيقية) المنوفية بما فيها مدينة السادات كلية التربية النوعية بأشمون(فنية – موسيقية).ج .المنوفية كفر الشيخ كلية التربية النوعية بكفر الشيخ( فنية – موسيقية) الشرقية, ومركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية كلية التربية النوعية بالزقازيق(فنية – موسيقية) المنيا - وبنى سويف كلية التربية النوعية بالمنيا(موسيقية) الفيـوم– بنى سويف كلية التربية النوعية (فنية) بالفيوم الدقهلية ماعدا مركز ميت غمر كلية التربية بالمنصورة(فنية – موسيقية) الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء - جنوب سيناء كلية التربية النوعية ببورسعيد(فنية – موسيقية) دمياط كلية التربية النوعية بدمياط(فنية – موسيقية) أسيوط - الوادى الجديد كلية التربية النوعية بأسيوط(فنية – موسيقية) المنيا كلية التربية النوعية بأسيوط(فنية) قنا - سوهاج - البحر الأحمر- الأقصر كلية التربية النوعية بقنا(فنية – موسيقية) أســوان كلية التربية النوعية بأسوان(فنية – موسيقية)

شعبة المسرح التربوى .

المحافظات أماكن أداء الاختبارات الدقهلية ومركز زفتى التابع لمحافظة الغربية كلية التربية النوعية بالمنصورة جامعة المنصورة

ثالثاً: اختبارات كليات الفنون الجميلة

(شعبة الفنون) وتؤدى الاختبارات كالأتي:-

المحافظات أماكن أداء الاختبارات القاهرة – الجيزة – القليوبية - الفيوم كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة حلوان بالزمالك الإسكندرية – البحيرة – مطروح كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة الإسكندرية بنى سويف- المنيا كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة المنيا قنا – أسوان البحر الأحمر - الأقصر كلية الفنون الجميلة (فنون) بالأقصر اسيوط – الوادى الجديد – سوهاج الفنون الجميلة (فنون) بأسيوط الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية. كلية الفنون الجميلة (فنون)جامعة المنصورة Advertisements

(ب) :اختبارات كليات الفنون الجميلة (شعبة العمارة) وتؤدى الاختبارات كالأتي المحافظات أماكن أداء الاختبارات القاهرة – الجيزة – القليوبية – الفيوم. كلية الفنون الجميلة(عمارة) بالزمالك جامعة حلوان الإسكندرية – البحيرة – مطروح. كلية الفنون الجميلة(عمارة) جامعة الإسكندرية المنيا - بنى سويف. كلية الفنون الجميلة(عمارة) جامعة المنيا اسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – أسوان – البحر الأحمر - الأقصر. الفنون الجميلة(عمارة) جامعة أسيوط الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بور سعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء- السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية. كلية الفنون الجميلة(عمارة) جامعة المنصورة

رابعاً: اختبارات الفنون التطبيقية، وتؤدى الاختبارات كالأتي:- المحافظات أماكن أداء الاختبارات القاهرة – الجيزة كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان الغربية– المنوفية– القليوبية- السويس – الشرقية – الإسماعيلية كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها الدقهلية- دمياط- بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء - الإسكندرية– مطروح – كفر الشيخ– البحيرة كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط بنى سويف – الفيوم – المنيا – اسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر - الاقصر – اسوان. كلية الفنون التطبيقية ببنى سويف

خامساً : اختبارات كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان:

وتؤدى الاختبارات بمقر الكلية بالزمالك بالقاهرة لطلاب جميع المحافظات.

سادساً : اختبارات كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان:

المحافظات أماكن أداء الاختبارات الجيزة – القاهرة – القليوبية – الفيوم -الإسكندرية –مطروح – البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – المنوفية - الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – السويس – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان

سابعاً : اختبارات كلية التربية الفنية جامعة المنيا: المحافظات أماكن أداء الاختبارات بنى سويف – المنيا – أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان كلية التربية الفنية بالمنيا ثامناً: اختبارات شعبتى التربية الفنية بكليتى (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية جامعة السويس) لقبول بهما إقليمي: المحافظات أماكن أداء الاختبارات السويس – جنوب سيناء كلية التربية بالسويس الإسماعيلية – شمال سيناء كلية التربية بالإسماعيلية تاسعاً: اختبارات شعبة التربية الموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس(القبول بها إقليمي): المحافظات أماكن أداء الاختبارات الاسماعيلية – شمال سيناء كلية التربية بالإسماعيلية عاشراً: اختبارات الإعلام، وتؤدى الاختبارات كالأتي:- المحافظات أماكن أداء الاختبارات القاهرة – الجيزة - الإسكندرية- مطروح - الدقهلية- الشرقية-القليوبية- كفر الشيخ- الغربية- المنوفية- البحيرة- الفيوم. كلية الإعلام جامعة القاهرة السويس – بورسعيد- دمياط - شمال وجنوب سيناء – الإسماعيلية. كلية الإعلام جامعة السويس المنيا- بنى سويف- أسيوط. كلية الإعلام جامعة بنى سويف الوادى الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر - الأقصر – أسوان. كلية الإعلام جامعة جنوب الوادي

الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية:-

1) - رقم جلوس الطالب فى الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التى يرغ فى ادائها.

2) - عدد(1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية والتى تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين فى أداء هذه الاختبارات.

علماً بأنه سيتم الإعلان لاحقاً عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية- الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية نظام الخمس سنوات بحد أدنى 75% وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.