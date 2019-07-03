الأوقاف تطالب تغيير شعار تعليم الكبار لـ "من الأمية إلى الكلية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب وزارة الأوقاف، تغيير شعار تعليم الكبار لـ " من الأمية إلى الكلية"، لتحويل فكرة تعليم الكبار من مستوى فك الخط إلى مستوى الجامعة والدكتوراه.
وأضافت الوزارة أن هناك نماذج وصلت إلى الماجستير والدكتوراه من محو الأمية وهى مشرفة وتحتاج إلى إبراز.
وقالت الأوقاف، إن الدولة تعمل بشفافية كبيرة لاستعادة الثقة الكاملة ووجود تحول فى كل المجالات وأنه لا مجال لأحد دون كفاءة حيث تقوم الأوقاف بعقد امتحانات حقيقية وإعلان النتائج لبيان الشفافية الكاملة لدعم المجتهدين.
وأكدت الوزارة أن نموذج تعليم الكبار الذى ستعمل من خلاله الأوقاف لمحو الأمية، سوف يشهد شفافية وفلترة بإعلان اسماء الفصول والمعلمين الشعار الناس بالجدية والتعلم الحقيقى.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف وهيئة تعليم الكبار، لقيام أئمة الأوقاف بمحو أمية الكبار.
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