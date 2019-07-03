شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 45 طن مخلل فاسد بأوسيم قبل بيعها فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أوسيم، برئاسة الدكتور فرج عبد العاطى، من ضبط 45 طن مخللات فاسدة وفى حالة تعفن، بعزبة الأبعدية.

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وقاد الدكتور فرج عبد العاطى، رئيس مركز ومدينة أوسيم بالتنسيق مع إدارة الطب البيطرى وإدارتى الصحة والتموين وإدارة البيئة، حملة مكبرة على محلات ومصانع الأغذية تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، للحفاظ على صحة المواطن.

وأكد رئيس مدينة أوسيم، أن أسفرت عن غلق مصنع مخللات بعزبة الأبعدية بعد أن كشفت الحملة عن قيام صاحب المصنع بتجهيز مخللات فاسدة وبها ديدان ومنتهية الصلاحية لبيعها للمواطنين، وصادرت المخللات والتى تبلغ كميتها 45 طن وتم تشميع المكان كما تحرير محضر بالواقعة.