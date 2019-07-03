وصية أولياء أمور طلاب الثانوية العامة: متخلوش فرحة أخر يوم تنسيكم إجابات أسئلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
متخليش فرحة أخر يوم بالامتحانات تنسيكى إجابة جزئيات فى الامتحانات" بهذه العبارة ودعت إحدى أولياء أمور طالبات الثانوية العامة ابنتها قبل دخولها لجنة الامتحان بمدرسة المنيرة الإعدادية لأداء امتحان الجبر والهندسة الفراغية أحد فروع مادة الرياضيات البحتة.
وحرصت ولى الأمر على أن تبث الثقة والطمأنينة لدى ابنتها قبل دخولها اللجنة لتخوفها من المادة وضيق الوقت المخصص لها وهو ساعتين، وتابعت ولى الأمر قائلة : ركزى وبلاش تخافى من حاجة والأسئلة هتكون حلوة أن شاء الله.
وأكدت ولى الأمر أنهم يتمنون أن تكون الأسئلة فى امتحان الجبر والهندسة الفراغية واضحة وبسيطة حتى تعوض الطالبات ما افتقدتهن فى الفرع الثانى للمادة " التفاضل والتكامل " بعد شكوى الطالبات من بعض الأسئلة.
وانتهى طلاب الشعبتين الأدبية وعلمى علوم من ماراثون الثانوية العامة، وكانت الامتحانات عقدت لقرابة 600 ألف طالب وطالبة منذ انطلاقها فى يونيو الماضى.
وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.
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