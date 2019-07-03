شكرا لقرائتكم خبر عن وصية أولياء أمور طلاب الثانوية العامة: متخلوش فرحة أخر يوم تنسيكم إجابات أسئلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

متخليش فرحة أخر يوم بالامتحانات تنسيكى إجابة جزئيات فى الامتحانات" بهذه العبارة ودعت إحدى أولياء أمور طالبات الثانوية العامة ابنتها قبل دخولها لجنة الامتحان بمدرسة المنيرة الإعدادية لأداء امتحان الجبر والهندسة الفراغية أحد فروع مادة الرياضيات البحتة.

وحرصت ولى الأمر على أن تبث الثقة والطمأنينة لدى ابنتها قبل دخولها اللجنة لتخوفها من المادة وضيق الوقت المخصص لها وهو ساعتين، وتابعت ولى الأمر قائلة : ركزى وبلاش تخافى من حاجة والأسئلة هتكون حلوة أن شاء الله.

وأكدت ولى الأمر أنهم يتمنون أن تكون الأسئلة فى امتحان الجبر والهندسة الفراغية واضحة وبسيطة حتى تعوض الطالبات ما افتقدتهن فى الفرع الثانى للمادة " التفاضل والتكامل " بعد شكوى الطالبات من بعض الأسئلة.