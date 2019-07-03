شكرا لقرائتكم خبر عن 15يوليو.. انعقاد الجمعية العمومية الأولى لصندوق تكافل نقابة الأطباء البيطريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن صندوق التكافل الاجتماعى، لنقابة الأطباء البيطريين، دعوته لعقد الجمعية العمومية الأولى للصندوق، فى يوم الإثنين، 15 يوليو الجارى، بدار الحكمة، بناء على قانون إنشاء النقابة رقم 48 لسنة 1969، وبناءا على اللائحة الأساسية للصندوق المعتمدة فى الأول من أبريل 1992، وقرار مجلس النقابة العامة المنعقد بتاريخ الأول من مايو 2019.

وقال الدكتور حمدى شاكر، مدير صندوق التكافل، إن جدول أعمال الجمعية العمومية، يتضمن مناقشة موقف الصندوق المالى الإجمالى، والمشروعات المستقبلية، وما تم من دراسات إكتوارية منذ إنشاء الصندوق، وعرض اللائحة الأساسية للصندوق، بجانب عرض ملاحظات الجهاز المركزى عن السنوات الماضية، والإجراءات والتعديلات التى أجرتها مجالس إدارات الصندوق المتعاقبة، بالإضافة إلى عرض عملية تنظيم دولاب العمل داخل صندوق التكافل.

وأكد شاكر، ترحيب مجلس إدارة الصندوق بأعضائه فى هذا الحدث الكبير، والأول من نوعه في تاريخ الصندوق، للنقاش وإبداء الرائ والإطلاع على كل الملفات المتعلقه بالصندوق، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء زيارة لكافة المشاركين بالجمعية العمومية، عقب انتهاء فعاليتها إلى مقر النقابة العامة بالقصر العينى، حيث يقع مقر الصندوق الجديد.

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فيما أكد الدكتور محمد شفيق، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، عضو مجلس إدارة الصندوق، أنه من المقرر أن تناقش الجمعية العمومية الأولى لصندوق التكافل أيضا، الخطة المستقبلية وموازنة الصندوق لعام 2020، والحلول المقترحة، وعرض الدراسة الإكتوارية الخاصة بإنشاء صندوق تكافلى جديد.

وأشار الدكتور محمد صدقى دهمش، عضو مجلس النقابة، أمين الصندوق، لنصدوق التكافل للأطباء البيطريين، إلى أن من يحق لهم الحضور هم من سددوا اشتراكاتهم حتى 2018.