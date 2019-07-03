البابا تواضروس يلتقى رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالكاتدرائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم، فرناندا اسبيونزا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة على رأس وفد رفيع المستوى من المنظمة الدولية وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ومازال اللقاء جاريًا حتى الآن.
كان البابا تواضروس قد دأب على استقبال شخصيات عامة وسياسية خلال السنوات الماضية مثل انجيلا ميركل ورئيس البرتغال ورئيس فرنسا
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