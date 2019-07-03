شكرا لقرائتكم خبر عن صحة المنيا: اجراءات وقائية وعلاجية لمرض «التراكوما» الذي يتسبب في العمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، انه تم عمل مسح لمرض الرمد الحبيبي «التراكوما» بالمحافظة، بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الدولية المعنية، وقد أسفر المسح عن وجود نسب عالية من الإصابة بمرض الرمد الحبيبي بمراكز مطاى وابوقرقاص وديرمواس.

قالت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه يتم اليوم الاربعاء بدء تدريب الفرق الإشرافية وعددهم 33 طبيباً على كيفية التعامل مع المرض وعلاج المصابين بالعقار اللازم وفقاً للضوابط الصحية المتبعة.

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وأضافت أنه تم توفير عقار مرض التراكوما ( الرمد الحبيبي) بمخازن الإدارة الصحية بمطاى، لعلاج اية حالات مصابة ومنع انتشار العدوى حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وسلامتهم.

وأوضحت وكيل الوزارة، انه تم حصر حالات التفات الجفن (الشعرة) وتدريب أطباء العيون بالمحافظة على الجراحة التي تعتمدها منظمة الصحة العالمية لعلاجها، مشيرة إلى انه فيما يتعلق بالجانب العلاجي فهو عبارة عن مضاد حيوي يجب إعطائه لجميع سكان المناطق التي تزيد فيها نسبة المرض النشط عن الحد، وتم تحديد المراكز الثلاثة كمراكز يتم فيها العلاج الجماعي بالمضاد الحيوي المخصص للمرض على أن يبدأ التوزيع بمركز مطاى.

يذكر أن، مرض التراكوما (الرمد الحبيبي) عبارة عن مرض ميكروب مزمن يصيب بطانة الجفن والقرنية وينتج عنه مضاعفات كالتفات حافة الجفن والرموش للداخل واحتكاكها بالقرنية وبالتالي عتامة القرنية وفقد الإبصار.