شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا عقد امتحان الدور الثاني في أولى ثانوي ورقياً؟ «وزير التعليم يجيب في 13 نقطة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجاب طارق شوقي، وزير التربية والتعليم عن السبب وراء إجراء امتحان الدور الثاني للصف الأول الثانوي ورقياً وليس عن طريق التابلت.

وعبر حسابه على «فيس بوك»، قال شوقي: «لماذا قررنا أن يكون امتحان الدور الثاني في أولى ثانوي ورقياً؟»، وأجاب الوزير: «شهدت الأيام الماضية تساؤلات كثيرة حول هذا الموضوع ومطالبات بأن يكون الامتحان إلكترونياً (وهذا شيء رائع) وكذلك اتهامات بأن هذا القرار يعكس مشكلات إلكترونية وهو عاري تماماً من الصحة».

ومن الأسباب التي رصدها الوزير:

١. امتحانات سنوات النقل في السنوات الماضية كانت كلها ورقية «على مستوى الإدارة المدرسية أو المدرسة» ويتم تصحيحها يدوياً بالأسلوب القديم في التصحيح ونوعية الأسئلة، وبالتالي لم تكن امتحانات موحدة أو قومية.

٢. هذا النظام القديم به الكثير من المشاكل ابرزها الغش والتسريب والأخطاء التصحيحية.

٣. يوجد طوائف مختلفة من الطلاب في جمهورية مصر العربية: «طلاب مدارس حكومية، طلاب مدارس خاصة، طلاب خدمات، طلاب منازل، طلاب في السجون والمستشفيات، والطلاب في الخارج».

4. تتواجد البنية التحتية المعلوماتية بشكل كامل في ٢٠٥٠ مدرسة حكومية من ٢٣١٥ مدرسة بها فصول أولى ثانوي.

٥. لا تتواجد نفس البنية التحتية بشكل متكامل في المدارس الخاصة.

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٦. يمتلك طلاب المدارس الحكومية والخاصة والخدمات أجهزة التابلت بينما لا يمتلكها طلاب المنازل أو السجون أو ابناؤنا في الخارج.

٧. لقد تم التعامل مع هذا كله في شهر مايو عن طريق امتحان طلاب المدارس الخاصة في لجان بالمدارس الحكومية في فترة ثانية «امتحانات مختلفة عن الفترة الأولى» وكذلك امتحانات ورقية على مستوى المديريات لطلاب المنازل والخدمات والمدارس الغير مكتملة التجهيز. ثم كان التصحيح إلكترونياً لحوالي ٤٨٩٠٠٠ ألف طالب امتحنوا إلكترونياً وكان التصحيح يدوياً على مستوى الإدارات للامتحانات الورقية.

٨. كان من المتوقع أن قاعدة بيانات الامتحانات الإلكترونية تتمتع بشفافية ودقة كبيرة وقد كان، أما قاعدة بيانات الامتحانات الورقية التي تم تجميعها من الإدارات (٢٨٣) على مستوى الجمهورية فقد شابها أخطاء بشرية عديدة ونقص في الدقة وجودة التصحيح. لقد عانينا كثيراً بسبب وجود امتحانات إلكترونية والأخرى ورقية لأسباب فنية وعملية وأخلاقية.

٩. المقارنة بين نتائج الامتحانات الإلكترونية والورقية كانت مرآه للفرق بين النظام المعدل الجديد والنظام الكلاسيكي القديم. والنتيجة بالقطع لصالح الامتحانات الإلكترونية التي تحافظ على حق الطالب بمنتهى الشفافية والدقة.

١٠. لذلك قررنا أن تكون الامتحانات «موحدة النوع» إما ورقياً أو إلكترونياً.

١١. تقوم الوزارة حالياً باستكمال البنية التحتية في المدارس الحكومية والخاصة وكذلك تقوم بإعداد فصول مجهزة لطلاب المنازل والخدمات حتى نقدم امتحانات إلكترونية «لكافة الطلاب» في الصفين الأول والثاني الثانوي بدءًا من العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠.

١٢. ونظراً لأن العمل المطلوب في البند ١١ يحتاج شهور الصيف وأننا لا نريد تقسيم الامتحانات إلى إلكترونية وأخرى ورقية فقد كان طبيعياً أن نقرر أن الدور الثاني يكون ورقياً توفيراً للوقت والجهد وللحصول على نتيجة موحدة في هذا الدور الثاني «حتى نستكمل العمل المطلوب لتوحيد الامتحانات الإلكترونية للجميع».

١٣. وأخيراً فإننا نقوم بإدارة الدور الثاني للصف الأول الثانوي مع تصحيح الثانوية العامة وبعد أشهر من العمل الشاق لفرق الإحصاء والتطوير التكنولوجي والمراقبين والمصححين والإدارات والمديريات حتى نهاية شهر يوليو ولذلك فإن الكوادر البشرية المطلوبة تستنزف جهد المعلمين واللذين يحتاجون أيام قليلة قبل أن نبدأ التدريبات الصيفية في شهر أغسطس وسبتمبر مع بناء البنية التحتية.

لذلك فإن هذا القرار له أبعاد فنية عميقة وأبعاد إدارية كثيرة وتوزيع للجهد ونحن نستكمل البناء حتى نستعد لعام مقبل نمتحن فيه حوالي «١٬٥ مليون طالب إلكترونياً» في الصفين الأول والثاني الثانوي مع عقد أخر إمتحان ثانوية عامة في نفس الوقت أي أن العام الدراسي المقبل سوف يشهد ٣ إمتحانات قومية في أنٍ واحد.